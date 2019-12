Lostöpfe für die K.o.-Runde der Europa League: Diese Gegner warten auf Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg

Das Sechzehntelfinale der Europa League ist seit Donnerstagabend komplett. 32 Mannschaften können nun noch davon träumen, sich mit einem Sieg im Finale am 27. Mai 2020 im Stadion Energa Gdansk in Danzig den begehrten Pokal zu sichern. Mit Eintracht Frankfurt , Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg sind auch drei deutsche Teams noch im Rennen. Doch wen muss das Trio im Achtelfinale aus dem Weg räumen, um dem großen Ziel und weiteren Millionen-Einnahmen einen Schritt näher zu kommen?

Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die Lostöpfe und die möglichen deutschen Gegner!

Eintracht Frankfurt

Frankfurt zog trotz der 2:3-Niederlage gegen Vitoria Guimaraes in die KO-Phase ein. Allerdings qualifizierte sich das Team von Trainer Adi Hütter nur hinter Gruppensieger FC Arsenal auf Rang zwei . Die Frankfurter sind dadurch in Gruppentopf zwei gesetzt. Nun drohen Top-Gegner aus Lostopf eins wie Ajax Amsterdam, Inter Mailand oder auch Manchester United. Nur auf Arsenal selbst kann Eintracht nicht mehr treffen. Duelle gegen Gruppengegner sind im Sechzehntefinale nicht möglich. Auch Mannschaften aus einer Nation können im Sechzehntelfinale nicht aufeinander treffen.

Bayer Leverkusen

Die Leverkusener wurden in ihrer Champions-League-Gruppe hinter Juventus Turin und Atletico Madrid immerhin Dritter. Als einer der vier besten Drittplatzierten der Königsklasse qualifizierte sich die Werskelf für die Runde der letzten 32 Mannschaften in der Europa League. Auch die Leverkusener sind in Lostopf zwei. Sie könnten also auf alle Teams aus dem ersten Lostopf treffen - es gibt keine Einschränkungen, da sie bisher gegen kein Team aus der laufenden Europa-League-Saison gespielt haben. Auch der Werkself drohen Gegner wie der FC Arsenal, Ajax Amsterdam oder auch Red Bull Salzburg.