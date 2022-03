Europa League kompakt: Olympique Lyon wirft Porto raus - Yarmolenko schießt West Ham weiter

West Ham United - FC Sevilla 2:0 n.V (1:0, 1:0) - Hinspiel: 0:1

Andriy Yarmolenko hat West Ham United in die Runde der letzten acht Teams in der Europa League geschossen. Der ukrainische Stürmer traf in der Verlängerung zum 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla.

