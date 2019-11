Europa League kompakt: Manchester United blamiert sich in Kasachstan - FC Basel verliert

Peinlicher Auftritt von Manchester United in Kasachstan. Beim FC Astana unterlag die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der Europa League nach einer 1:0-Führung noch sensationell mit 1:2. Kapitän Jesse Lingard hatte bereits nach zehn Minuten für den Premier-League-Neunten aus 20 Metern getroffen. Dmitri Shomko glich in der 55. Minute für die Hausherren aus, ehe in der 62. Minute ein Eigentor von Bernard für den Sieg der Kasachen sorgte. Der ehemalige Bundesliga-Profi Antonio Rukavina hatte den United-Profi dabei angeschossen.