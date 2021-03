Europa League: Manchester United muss gegen Überraschungsteam ran - Ajax gegen Rom gefordert

Interessante Duelle! Am Freitagmittag wurden im schweizerischen Nyon die Viertelfinal- und Halbfinal-Spiele der Europa League ausgelost. Dabei zog Losfee Gael Clichy, der einst für den FC Arsenal spielte, attraktive Spiele aus den Lostöpfen, die teilweise auch in der Königsklasse hätten ausgespielt werden können .

Allen voran die Partie zwischen Ajax Amsterdam und der AS Rom verspricht von den Namen her Spitzenfußball. Manchester United hat derweil kein schweres Los bekommen und muss nach dem Erfolg über AC Milan nun gegen das Überraschungsteam vom FC Granada ran, das unter anderem in der Gruppenphase Mario Götze und die PSV Eindhoven schlug. Der FC Arsenal bekommt es mit Slavia Prag zu tun, die sich gegen die Glasgow Rangers durchsetzen konnten. Ein böses Foul überschattete die Partie. Dinamo Zagreb, das überraschend Tottenham Hotspur rauswarf, bekommt es nun mit dem FC Villarreal zu tun.