Europa League: Manchester United und Inter Mailand im Final-Turnier in NRW dabei

Die ersten vier Teilnehmer für das Finalturnier der Europa League stehen fest! Am Mittwochabend erreichten Manchester United und Inter Mailand das Viertelfinale, nachdem zuvor bereits Schachtjor Donezk und der FC Kopenhagen ins Finalturnier in Gelsenkirchen, Köln, Duisburg und Düsseldorf einzogen. United reichte gegen den LASK Linz ein 2:1-Sieg, nachdem die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer schon vor der Corona-Pause mit 5:0 in Österreich gewann. Inter Mailand setzte sich im Entscheidungsspiel gegen den FC Getafe mit 2:0 durch.