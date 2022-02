Europa League kompakt: Martinez-Doppelpack beschert Porto den Sieg – Rakitic trifft bei Sevilla-Erfolg

FC Porto - Lazio Rom 2:1 (1:1)

Der FC Porto hat seine starke Form bestätigt und ist auch im zwölften Pflichtspiel in Serie unbesiegt geblieben. Mehr noch: Die Portugiesen setzten sich im Hinspiel der Europa-League-Playoffs gegen Lazio Rom mit 2:1 (1:1) durch. Ohne den grippegeplagten Torjäger Ciro Immobile gingen die Italiener durch Mattia Zaccagni zwar zunächst in Front (23.), Toni Martinez schnürte mit seinen Treffern kurz vor und kurz nach dem Seitenwechsel jedoch für den Erfolg des Champions-League-Absteigers (37./49.), der in der Königsklasse noch hinter dem FC Liverpool und Atlético Madrid das Nachsehen hatte. Für Lazio war es innerhalb der letzten fünf Partien indes bereits das dritte sieglose Spiel, welches ein Weiterkommen vor heimischem Publikum in der nächsten Woche erschwert.

FC Sevilla - Dinamo Zagreb 3:1 (3:1)

Der FC Sevilla hat den Grundstein für den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale gelegt. Die Andalusier, die in der Champions League noch hinter dem OSC Lille und RB Salzburg und vor dem VfL Wolfsburg als Dritter gescheitert waren, setzten sich gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb mit 3:1 (3:1) durch. Ex-Bundesliga-Profi Ivan Rakitic brachte den Gastgeber per Elfmeter in Führung (13.). Zwar konnte Mislav Orsic zunächst ausgleichen (41.), mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause brachten Lucas Ocampos (44.) und Winter-Zugang Anthony Martial (45.+1) die Andalusier jedoch wieder auf die Siegerstraße. Der Rekordsieger des Wettbewerbs (sechs Titel inklusive UEFA Cup) befindet sich damit in einer guten Ausgangslage vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag. Zagreb muss nach sieben Pflichtspielsiegen in Folge indes eine empfindliche Pleite hinnehmen.