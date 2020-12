Europa League: OGC Nizza gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Folgt Leverkusen auf Hoffenheim? Während die Kraichgauer in der Europa League die nächste Runde vorzeitig gebucht haben, kann die Werkself nun nachziehen. Mit neun Punkten führt Leverkusen die Gruppe C an, trifft am Donnerstag auf den Letzten OGC Nizza (drei Punkte). Zum Weiterkommen würde ein Unentschieden genügen. Für das vom früheren Weltstar Patrick Vieira trainierte Team läuft die Saison bislang durchwachsen. In der heimischen Ligue 1 steht die Mannschaft von der Côte d'Azur momentan im Mittelfeld auf Platz 11. In der Euro League ist das Aus nur mit einem Sieg zu verhindern: Nizza hat sechs Punkte Rückstand auf Leverkusen und den Gruppenzweiten Slavia Prag. Hinzu kommt, dass Ex-Bayern-Verteidiger und Nizza-Kapitän Dante weiter wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, den er sich Anfang November zuzog.

Anzeige