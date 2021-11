Die SGE dürfte Olympiakos Piräus noch gut bekannt sein. Vor zwei Wochen verloren die Griechen das Hinspiel in Hessen mit 1:3 . Seitdem konnte sich Piräus mit zwei 2:1-Erfolgen in der heimischen Super League gegen den direkten Konkurrenten PAOK Thessaloniki und Panetolikos rehablitieren. Zudem steht die Mannschaft um Ex- Dortmunder Sokratis mit sechs Punkten hinter Frankfurt aussichtsreich auf Tabellenplatz zwei der Europa-League -Gruppe D. Mit einem Sieg gegen die SGE (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) könnte Olympiakos die Tabellenführung zurückerobern.

Eintracht Frankfurt reist mit Schwung nach Griechenland. Mit einem Last-Minute-Remis gegen RB Leipzig in der Bundesliga konnte die SGE vorerst den Fall auf Relegationsplatz 16 abwehren. Coach Oliver Glasner dürfte trotzdem insgesamt nicht zufrieden sein - Zwar stehen in der Bundesliga in insgesamt 10 Spielen gerade einmal drei Niederlagen in der Vita der Frankfurter, jedoch auch sechs Punkteteilungen. In der Europa League läuft es da schon besser. Mit sieben Punkten aus drei Spielen grüßt die Eintracht von der Spitze. Sollte das Spiel in Piräus gewonnen werden und das Spiel Royal Antwerpen gegen Fenerbahce Istanbul im späten Slot unentschieden ausgehen, wäre Frankfurt bereits am Donnerstagabend für das Achtelfinale qualifiziert.