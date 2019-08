Jetzt wird es ernst! Mit dem Playoff-Hinspiel Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es für den hessischen Bundesligisten in der Europa-League-Qualifikation auf die Zielgerade.

Bei allem Respekt vor Frankfurts bisherigen Gegnern FC Flora Tallinn aus Estland und FC Vaduz aus Liechtenstein: Mit Racing Straßburg wartet ein ganz anderes Kaliber auf die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (49). Die Elsässer fordern die Eintracht als amtierender französischer Ligapokalsieger heraus. Racings Pech: In Frankreich berechtigt - anders als beispielsweise in England - der Erfolg im Ligapokal nicht zur direkten Teilnahme an der Europa League. Der Sieger muss durch die Mühlen der Qualifikation. ,,Wir haben den falschen Pokal gewonnen", witzelte daher auch Mittelfeldspieler Jonas Martins nach dem 4:1-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Ligue-1-Absteiger EA Guingamp. Ab der zweiten Runde war für Racing Straßburg schon Ende Juni die Sommerpause beendet, mit einem 3:1 und einem 1:2 gegen Maccabi Haifa aus Israel startete der Klub in die EL-Qualifikation. Mit zwei Mal 1:0 gegen Lokomotive Plovdiv aus Bulgarien sicherte man sich dann die beiden großen Spiele gegen Eintracht Frankfurt. ,,Wir sind zwar Außenseiter", sagt Racing-Stürmer Ludovic Ajorque (25), ,,aber wir glauben an uns!" Letztmalig im UEFA-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der Europa League, spielte die Mannschaft aus dem Elsaß 2006 und scheiterte damals im Achtelfinale am FC Basel. Finanzielle Probleme, die Insolvenz und der Neuanfang in der fünftklassigen Liga CF2 ließen den Traditionsklub, für den u. a. Stars wie Thomas Allofs, Youri Djorkaeff, Valerien Ismael, Reinhard ,,Stan" Libuda, Oskar ,,Ossi" Rohr oder der Maitre persönlich, Arsene Wenger, spielten, über mehr als ein Jahrzehnt von der großen Fußballbühne verschwinden. Unter dem ehemaligen KSC-Profi Marc Keller als Präsident gelang Racing Club de Straßburg Alsace, wie der Klub nach der Insolvenz offiziell heißt, ein eindrucksvolles Comeback.

Die Frankfurter haben seit 2011 ein ähnliches Auf und Ab erlebt wie ihr Gegner aus Frankreich. Abstieg 2011, direkter Wiederaufstieg, Europa-League-Teilnahme 2013, Relegation 2016, zwei Pokalfinals 2017 und 2018. Dann folgte der triumphale Run als DFB-Pokalsieger bis ins Europa-League-Halbfinale 2019 gegen den FC Chelsea. Diese Euphorie ist in der Banken-Metropole immer noch greifbar, die Eintracht-Fans werden die Partie im Stade de la Meinau am Donnerstag zu einem Heimspiel machen. Mehr als 3.000 SGE-Anhänger werden in Straßburg erwartet. Das Rückspiel in Frankfurt ist bereits ausverkauft, so wie auch die bisherigen EL-Quali-Auftritte gegen Tallinn und Vaduz, klasse. Die Hütter-Elf reist mit sechs Siegen aus allen bisherigen sechs Pflichtspielen in dieser Saison nach Straßburg. ,,Das Spiel wird eine harte Nuss", bremste Adi Hütter am Mittwoch in der Pressekonferenz zum Spiel die Euphorie rund um die Adlerträger. ,,Das Stadion ist eng, das Publikum ist super", sagt Eintracht-Keeper Kevin Trapp, ,,es wird ein tolles, aber kein einfaches Spiel." Sebastian Rode könnte ins Eintracht-Mittelfeld zurückkehren. Der nach Knorpelschaden lange verletzte Rückkehrer von Borussia Dortmund hatte beim 1:0-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag seinen erst zweiten Einsatz in dieser Saison.

Die Bilanz der Frankfurter Eintracht gegen französische Klubs im Europacup ist positiv. 2013 gab es in der Europa League zwei Siege gegen Girondins Bordeaux, im letzten Jahr setzte man sich ebenfalls in der EL-Gruppenphase mit zwei Erfolgen gegen Olympique Marseille durch. Das 2:1 im Stade Vélodrome war dabei der Start der wunderbaren Eintracht-Reise im Europapokal. An den ersten Gegner aus dem nahen Frankreich hat man jedoch keine guten Erinnerungen. Als Titelverteidiger im UEFA-Cup musste die Eintracht 1980/81 im Achtelfinale gegen den FC Sochaux (4:2 / 0:2) die Segel streichen.

Wie sehe ich das Spiel Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Der zur RTL-Gruppe gehörende Sender NITRO zeigt Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag ab 20.30 Uhr live im Free-TV. Die Übertragung aus dem Stade de la Meinau beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Marco Hagemann, Co-Kommentator: Steffen Freund.

Gibt es einen Livestream?

Ja. NITRO und TV-now zeigen Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag auch im Livestream. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Nach einem kostenfreien ersten Monat beträgt die monatliche Nutzungsgebühr 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Die Nutzung der Live-Streams bei TV-now ist im ersten Monat kostenfrei. Wer diese Bindung mit TV-now nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt kostenfrei im Stream zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bildqualität, nervige Pop-ups und Wettangebote einstellen. Zudem bewegt man sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Live-Ticker zur Begegnung Racing Straßburg gegen Eintracht Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

