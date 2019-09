Europa-League-Prämien: Das können Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg verdienen

Das ganz große Geld wird zwar in der Champions League verdient - doch auch die Prämien in der Europa League sind für die Vereine ein durchaus reizvolles finanzielles Zubrot. So schüttet die UEFA in dem am Donnerstagabend beginnenden Wettbewerb insgesamt 560 Millionen Euro an die teilnehmenden Verein aus. Schon jetzt können sich die Bundesliga-Teams Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg über eine Startprämie in Höhe von jeweils 2,92 Millionen Euro freuen. Diese Summe kann bei entsprechenden Erfolgen schon in der Gruppenphase deutlich steigen.