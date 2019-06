Auslosung zur Europa-League-Qualifikation: Eintracht Frankfurt will Gruppenphase erreichen

Eintracht Frankfurt schaut gespannt nach Nyon. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union in der Schweiz wird an diesem Mittwoch die zweite Qualifikations-Runde zur Europa League ausgelost. Der diesjährige Halbfinalist muss jeweils drei Hin- und Rückspiele überstehen, um die Gruppenphase zu erreichen. Nach der zweiten Ausscheidungsrunde folgen noch eine dritte und dann die Playoffs. Los geht es am 25. Juli und 1. August. Als gesetzte Mannschaft gehen die Frankfurter Topteams wie dem AS Rom aus dem Weg. Der TV-Sender RTL Nitro wird, wie schon in der Vorsaison, die Heimspiele in der Qualifikation zur Europa League live übertragen.