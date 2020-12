Europa-League-Sechszehntelfinale ausgelost: Das sind die Gegner von Leverkusen, Hoffenheim und Götze

Die Gegner von Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim im Sechszehntelfinale stehen fest. Die Werkself von Trainer Peter Bosz bekommt es mit den Young Boys Bern aus der Schweiz zu tun. Die Kraichgauer um Coach Sebastian Hoeneß treffen auf den norwegischen Vertreter Molde FK . Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon. Beide deutschen Mannschaften spielen zunächst auswärts und im Rückspiel zuhause.

Auch Weltmeister Mario Götze von PSV Eindhoven kennt nun seinen Gegner. Der niederländische Klub vom deutschen Coach Roger Schmidt spielt gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland. Eindhoven wird erst nach Piräus reisen und ebenfalls im Rückspiel in der heimischen Arena spielen. Weitere spannende Duelle stehen an, wenn Benfica Lissabon auf den FC Arsenal trifft oder es der OSC Lille mit Ajax Amsterdam zu tun hat.

Die Hinspiele der Runde der letzten 32 Mannschaften sind für den 18. Februar angesetzt, die Rückspiele für den 25. Februar. Das Achtelfinale steht am 11. und 18. März an. Das Viertelfinale steigt am 8. und 15. April, das Halbfinale dann am 29. April und 6. Mai. Das Finale findet am 26. Mai in Danzig statt.