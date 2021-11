Eintracht Frankfurt präsentierte sich zuletzt formstark. Mit wettbewerbsübergreifend drei Siegen in Serie gehört die SGE zum Team der Stunde. In der Europa League fühlen sich die Adler schon seit Saisonbeginn besonders wohl: Mit zehn Punkten aus den bisherigen vier Spielen ist der Gruppensieg zum Greifen nahe. Dafür benötigt es entweder einen Sieg an oder ein Remis bei einer gleichzeitigen Punkteteilung in der Partie Piräus - Fenerbahçe. Gegen Antwerpen (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) sollen Kostić und Co. die Eintracht wieder ins Achtelfinale schießen.