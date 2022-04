Villarreal, Chelsea und Co.: Wie die Europa-League-Sieger im Anschluss in der Königsklasse performten

Der FC Villarreal schickt sich an, nach dem größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte - gemeint ist der Europa-League-Titel im vergangenen Jahr - auch in der Champions League für Furore zu sorgen. Das 1:0 im Hinspiel gegen den fünfmaligen Champion FC Bayern soll nach Hoffnung der Fans des "Gelben U-Boots" erst der Anfang gewesen sein. Unabhängig vom Ausgang des Rückspiels am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) in München steht jetzt schon fest: Weiter als die Spanier kam seit acht Jahren kein amtierender Europa-League-Sieger in der jeweiligen CL-Folgesaison. Der FC Chelsea stürmte ein Jahr nach seinem EL-Triumph 2013 in der Königsklasse bis ins Halbfinale - ein Traum, den man sich aktuell auch in Villarreal erfüllen möchte.

