Remis vor Europa-League-Spiel gegen Leipzig: Glasgow Rangers weiter hinter Rivale Celtic

Die Glasgow Rangers haben vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen RB Leipzig im Titelrennen der schottischen Liga ihre Situation nicht verbessern können. Der Rekordmeister kam am Sonntag im Spitzenspiel, dem sogenannten "Old Firm" bei Tabellenführer Celtic Glasgow nur zu einem 1:1 (0:1).

