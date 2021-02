Europa-League-Spiel von ManUnited in Italien statt in Spanien – Arsenal wohl in Rom

Die nächste coronabedingte Spielverlegung im europäischen Spitzenfußball ist beschlossen und verkündet: Wie die UEFA am Dienstag bestätigte, wird die Achtelfinal-Partie zwischen Real Sociedad und Manchester United in der Europa League nicht wie geplant in San Sebastian stattfinden, sondern im Stadion von Juventus Turin. Am Termin wird sich hingegen nichts ändern: Gespielt wird weiterhin am nächsten Donnerstag um 18.55 Uhr. Anzeige

Auch der FC Arsenal wird wohl sein kommendes Auswärtsspiel in der Europa League gegen den portugiesischen Fußballverein Benfica Lissabon voraussichtlich in Italien austragen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA soll die Partie in Rom stattfinden.

Grund für die Verlegung nach Italien sind demnach die coronabedingten, strengen Einreise-Regeln in Großbritannien. Portugal steht auf der sogenannten „roten Liste“ - nur britische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich dürfen von dort einreisen. Nach ihrer Ankunft müssen sie sich allerdings zehn Tage in Quarantäne begeben. Das würde nach Arsenals Rückkehr auch für die Spieler gelten.

Benfica darf nicht nach England einreisen - Änderungen auch in der Königsklasse

Ein ähnliches Problem wie für das Hinspiel am 18. Februar besteht vor dem Europa-League-Rückspiel, das am 25. Februar in London stattfinden sollte. Die Mannschaft von Benfica darf wegen der strengen Regeln nämlich überhaupt nicht nach England einreisen. Auch das Rückspiel wird daher wohl an einen neutralen Ort verlegt.