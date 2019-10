Europa League: Standard-Lüttich-Fans bewerfen Polizisten in Frankfurt mit Steinen

Im ersten Finale der neuen UEFA Europa League am 12. Mai 2010 in Hamburg gewann Atlético Madrid nach Verlängerung 2:1 gegen den FC Fulham. ©

Vor Frankfurt-Spiel: Polizei verhängt Stadionverbot gegen Lüttich-Fans

Bereits im Vorfeld der Partie hatte die Polizei gegen 37 Fans der Belgier ein Stadionverbot verhängt. Auch in der Stadt durften sich diese Personen nicht aufhalten. In ihrem Fan-Bus hatten Beamte bei einer Kontrolle an der Autobahn in Aachen Bengalos, Rauchbomben und Knallkörper mit insgesamt 2,5 Kilogramm Explosivstoffen sichergestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem wurde ein allgemeines Aufenthaltsverbot für den Frankfurter Römerberg gegen Standard-Fans beschlossen.