Europa League: Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Vorentscheidung oder neue Spannung in Gruppe F? Die Partie Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) kann richtungweisend werden. Ein Sieg - und die Eintracht würde wie im Vorjahr schon am vierten Spieltag das Weiterkommen klar machen!

Die Frankfurter müssen nach Ausschreitungen in Guimaraes zwar ohne ihre heißblütigen Fans nach Lüttich reisen, sie bringen aber einen unglaublichen Schwung durch das 2:1 im Hinspiel und den bereits als legendär geltenden 5:1-Erfolg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga mit. Es war der erste Liga-Sieg für die SGE gegen den Rekordmeister seit 2010. Mit einem Sieg wäre die Eintracht durch, lässt man in Lüttich alle drei Punkte liegen, wird es in den verbleibenden zwei Spielen in London beim FC Arsenal und zu Hause gegen Vitoria Guimaraes noch einmal ganz eng.

,,Es ist ein Schlüsselspiel. Lüttich ist sehr heimstark, hat ein tolles Stadion und super Fans", sieht Eintracht-Trainer Adi Hütter (49) am Mittwoch in der Pressekonferenz zum Spiel klar, ,,wir wollen hier punkten, weil es vielleicht auch um den direkten Vergleich geht. Lüttich wird siegen wollen und daher offensiver sein als in Frankfurt. Wir müssen dagegenhalten und werden auch unsere Torchancen bekommen." Den Einsatz von Stürmer André Silva, der gegen die Bayern spät eingewechselt wurde, will der Österreicher bis zum Schluss offen halten.

Gelson Fernandes vermisst in Lüttich natürlich die Unterstützung der Eintracht-Anhänger. ,,Wir freuen uns immer, wie unsere Fans uns auch auswärts unterstützen. Leider sind sie nicht da. Aber wir werden für sie spielen und alles geben", sagte der Schweizer am Mittwoch in der Pressekonferenz, ,,in Lüttich herrscht vielleicht die beste Atmosphäre in Belgien." Von der 5:1-Gala gegen den FC Bayern will sich Adi Hütter nicht blenden lassen: ,,ir nehmen aus diesem Spiel Selbstvertrauen mit. Wenn wir das umsetzen, was wir als Trainerteam fordern, sind wir schwer zu bezwingen. Aber es wird ein ganz anderes Spiel."

Wie sehe ich das Spiel Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt live im TV oder im Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag ab 18.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Uli Hebel, Experte: Jonas Hummels. in Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Wie sehe ich Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt im TV?

RTL zeigt im Anschluss an die Live-Übertragung der Partie Gladbach gegen AS Rom längere Zusammenfassungen aller deutschen Spiele in der Europa League im Free-TV, auch von Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt. Moderation: Laura Wontorra, Experte: Roman Weidenfeller.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen komplett kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das EL-Spiel Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt bezahlen möchtest und keine Abo-Bindung eingehen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Liveticker zum Spiel Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.40 Uhr.

