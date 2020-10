Favoriten, deutsche Ambitionen, Corona-Lage: Die wichtigsten Infos vor dem Europa-League-Start

Es geht wieder los: Nach der Champions League startet am Donnerstag auch die Europa League in die neue Saison. Auf insgesamt 24 Spiele können sich Fans zu den beiden Anstoßzeiten um 18.55 Uhr und um 21.00 Uhr freuen. In der letzten Saison bevor der Wettbewerb wegen der Einführung der Europa Conference League auf 32 Teams schrumpfen wird, kämpfen nämlich noch einmal 48 Teams um den Einzug in die Zwischenrunde. Vor dem Start gibt der SPORTBUZZER Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Ambitionen haben die deutschen Vertreter? Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim hoffen, den deutschen Fluch im "kleinen Europapokal" endlich zu brechen: Seit dem Sieg des FC Schalke im UEFA Cup 1997 konnte kein deutsches Team mehr den Titel gewinnen. Bei der TSG stapelt man vor dem Auftakt gegen Roter Stern Belgrad tief: "Wir wollen die Gruppenphase überstehen, das ist unser großes Ziel", sagt Trainer Sebastian Hoeneß. Bei der letzten Europa-League-Teilnahme 2017/18 gelang das nicht. In Gruppe L erwartet die Hoeneß-Truppe neben Belgrad noch KAA Gent (Belgien) und Slovan Liberec (Tschechien).

Die Leverkusener können indes auf eine deutlich längere Historie im Wettbewerb bauen: Bei insgesamt fünf Teilnahmen in der Euro-League kam man bisher immer weiter. Und in diesem Jahr will die Mannschaft von Trainer Peter Bosz an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen, als man bis ins Viertelfinale kam. "Letztes Jahr haben wir gesehen, dass es ein schönes Turnier ist. Und wir wollen so weit wie möglich kommen", sagt Bosz vor dem Auftakt gegen Nizza. Neben den Franzosen bekommt es die Werkself in Gruppe C noch mit Hapoel Beer Sheva (Israel) und Slavia Prag (Tschechien) zu tun.

Neben der TSG und Leverkusen sind auch noch einige deutsche Legionäre mit ihren ausländischen Klubs im Rennen. Unter anderem sind mit WM-Siegtorschütze Mario Götze, Philipp Max, Timo Baumgartl, Adrian Fein und Lars Unnerstall gleich fünf Deutsche für die PSV Eindhoven im Einsatz. Auch Benfica Lissabon hat mit Ex-BVB-Profi Julian Weigl und dem ehemaligen Freiburger Stürmer Luca Waldschmidt eine deutsche Achse. Beim FC Arsenal hat es Mesut Özil indes nicht in den Kader für den Wettbewerb geschafft.

Wer sind die Favoriten auf den Europa-League-Titel? Es wird in dieser Saison definitiv einen neuen Europa-League-Sieger geben. Alle fünf bisherigen Sieger seit Einführung des Wettbewerbs 2009 sind in dieser Saison nämlich nicht dabei. Als Favoriten dürften wie in den Vorjahren die Klubs aus den größten europäischen Ligen gelten: Der FC Arsenal, Tottenham und Leicester aus der Premier League, der AC Mailand, die AS Rom und Neapel aus der Serie A, Villareal und Real Sociedad aus der La Liga – und auch die beiden deutschen Klubs. Allerdings können sich einige andere Teams zumindest Außenseiterchancen ausrechnen – so auch Eindhoven und Benfica Lissabon mit den deutschen Legionären. Nicht zu vergessen ist zudem, dass nach der Gruppenphase die Gruppendritten der Champions League zum Wettbewerb stoßen.