Nach Komplett-Aus der Bundesliga: Diese Klubs sind in der Europa League noch vertreten

Für die deutschen Teams ist der Wettbewerb bereits vorbei. Die TSG Hoffenheim zog in der Zwischenrunde der Europa League gegen den norwegischen Vertreter Molde FK den Kürzeren (0:2), Bayer Leverkusen erwischte es gegen die Young Boys Bern aus der Schweiz (0:2). Zum ersten Mal seit sieben Jahren steht keine deutsche Mannschaft unter den besten 16 Teams des Turniers. Bei der Auslosung am Freitagmittag in Nyon spielt die Bundesliga keine Rolle.

