Orsic blamiert Mourinho & Co: Tottenham scheitert in der Europa League überraschend in Zagreb

Mit diesem Spielverlauf haben die wenigsten gerechnet: Dinamo Zagreb konnte den 0:2-Rückstand gegen Tottenham Hotspur aus dem Hinspiel zu Hause in der regulären Spielzeit egalisieren und in der Verlängerung in einen Sieg verwandeln. Die Kroaten setzten sich am Ende hochverdient mit 3:0 gegen enttäuschende Spurs durch. Bereits in der ersten Halbzeit spielte das Team von Star-Trainer José Mourinho mit angezogener Handbremse, wurde allerdings nicht bestraft - noch nicht.

