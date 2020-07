Fragen und Antworten zur Europa-League-Auslosung: Wolfsburg, Bayer und Frankfurt dabei

Das Final-Turnier der Europa League wird in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Das abgekürzte Format findet vom 10. bis zum 21. August statt. Spielorte sind Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln und Duisburg. Mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg sind noch drei Bundesligisten im Rennen. Der SPORTBUZZER beantwortet vor der Auslosung des Viertel- und Halbfinals am Freitag die wichtigsten Fragen zur Fortsetzung des internationalen Wettbewerbs.

Wie wird ausgelost? Um 13 Uhr beginnt die Europa-League-Auslosung des Viertelfinals, im Anschluss wird das Halbfinale ermittelt. Zudem wird ausgelost, welches teilnehmende Team in einem möglichen Finale als "Heimmannschaft" geführt wird. Sky Sport News HD übertragt live. Auch Eurosport bietet eine Übertragung an.

Wie ist der Modus? Anders als üblich gibt es ab dem Viertelfinale in diesem Jahr in der Europa League kein Rückspiel, das Weiterkommen wird in einem Spiel ermittelt. Dabei kann jeder auf jeden treffen - auch Teams aus dem gleichen Land können einander zugelost werden.

Stehen schon Teams für das Viertelfinale fest? Nein. Es gibt noch keinen festen Viertelfinalisten - alle Achtelfinal-Rückspiele müssen noch gespielt werden. Laut UEFA-Beschluss behalten die Achtelfinalisten ihr Heimrecht. Bei den Begegnungen FC Getafe gegen Inter Mailand sowie AS Rom gegen FC Sevilla stehen wegen der Corona-Pandemie sogar noch die Hinspiele aus, beide Spiele werden bereits in Deutschland gespielt. Das Weiterkommen und der damit verbundene Einzug ins Viertelfinale entscheidet sich bei diesen Paarungen in einem Spiel (5. oder 6. August).

