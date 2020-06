Bestätigt: Stadt Düsseldorf vom DFB als Ausrichter von Europa-League-Turnier angefragt

Nach Medienberichten soll die Europäische Fußball-Union UEFA bereits beschlossen haben, das Final-Turnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen mit den Spielorten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg stattfinden zu lassen. Die Städte Duisburg, Gelsenkirchen und Köln wollten das am Freitag gegenüber der Rheinischen Post nicht bestätigen. Neben NRW soll sich auch Frankfurt als Ausrichter beworben haben.

Champions-League-Turnier wohl in Lissabon

In der Commerzbank Arena der Hessen sowie anderen Stadien im Rhein-Main-Gebiet, zum Beispiel Hoffenheim. wünscht man sich überdies das Champions-League-Finalturnier - allerdings soll der Zuschlag dafür schon fast sicher an Lissabon gegangen sein. Nach Informationen der Bild steigt das Finale der Königsklasse am 22. (Samstag) oder 23. (Sonntag) August höchstwahrscheinlich im Estadio da Luz. Die Entscheidung über den Ausrichter des Turniers trifft das UEFA-Exekutivkomitee offiziell bei seiner Sitzung am 17. und 18. Juni.