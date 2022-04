Mit dem Scheitern des FC Bayern München als Warnung will RB Leipzig bei Atalanta Bergamo ins Halbfinale der Europa League einziehen. "Man sieht jedes Jahr, dass der Favorit scheitert oder ein Spiel noch gedreht wird. In einem Wettbewerb wie dem Europapokal kann alles passieren", sagte Stürmer Yussuf Poulsen am Mittwoch. Leipzig geht am Donnerstag (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) mit einem 1:1 aus dem ersten Duell ins Rückspiel in Bergamo. Der seit zwölf Spielen unbesiegte Bundesligist aus Sachsen gilt gegen das in dieser Saison heimschwache Atalanta als leichter Favorit. Am Dienstag war Bayern in der Champions League gegen Außenseiter Villarreal ausgeschieden.

