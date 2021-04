Ajax, ManUnited und Co: Die Viertelfinalisten der Europa League im Formcheck

FC Arsenal – Slavia Prag (21 Uhr, DAZN)

Für den FC Arsenal und Trainer Mikel Arteta ist die Europa League der letzte Ausweg: In der Premier League sind die Gunners nur Tabellen-Zehnter, die erneute Qualifikation für den europäischen Wettbewerb ist in weiter Ferne. Also soll es über den ersten europäischen Titel seit 1994 in die Champions League gehen. Die Form macht vor dem Viertelfinale gegen Slavia Prag allerdings wenig Mut. In der Liga verlor man am vergangenen Wochenende deutlich mit 0:3 gegen den FC Liverpool. Und auch für das Viertelfinale in der Euro League qualifizierte man sich nach dem 3:1 im Hinspiel gegen Olympiakos Piräus nur mit einer 0:1-Niederlage im Rückspiel. Gegen Prag hat die Arteta-Elf dennoch den Anspruch, das Halbfinale zu erreichen.

Die Gäste kommen allerdings mit einer beeindruckenden Serie nach London: Das 0:0 in der Liga am Sonntag in Brno war das 21. ungeschlagene Pflichtspiel in Folge für die Mannschaft von Trainer Jindrich Trpisovsky. Im Achtelfinale warf man den neuen schottischen Meister, die Glasgow Rangers, aus dem Wettbewerb. Bei Arsenal müssen sich die Tschechen allerdings mit Abwehrsorgen plagen: Nur noch einer der fünf Innenverteidiger steht zur Verfügung.