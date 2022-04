Eintracht Frankfurt will auf der großen europäischen Bühne die Überraschung schaffen: Nach dem Remis im Hinspiel peilt der Bundesligist im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League auswärts beim FC Barcelona eine weitere Top-Leistung und den Halbfinal-Einzug an. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.