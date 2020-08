Europa-League-Viertelfinale im Liveticker: Inter Mailand trifft auf Bayer Leverkusen

An diesem Montag geht in Nordrhein-Westfalen die Europa League mit dem Endrundenturnier in die entscheidende Phase. Nach dem Ausscheiden von Eintracht Frankfurt und des VfL Wolfsburg ruhen die letzten deutschen Hoffnungen auf Bayer Leverkusen. Für die Werkself geht es am Abend (21 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) im K.o.-Duell mit Inter Mailand in der Düsseldorfer Arena um den Einzug ins Halbfinale.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Europa League in diesem Jahr in Turnierform in den vier Stadien in Gelsenkirchen, Duisburg, Düsseldorf und Köln, wo am 21. August das Finale steigt, zu Ende gespielt. Alle Partien vom Viertelfinale an werden in nur einem Duell (ohne Rückspiel) entschieden. Im zweiten Spiel am Montag (21 Uhr) treffen Manchester United und der FC Kopenhagen in Köln aufeinander.