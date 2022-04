Auch Offensivmotor Emil Forsberg fand vor dem Spiel euphorische Worte: "Mittlerweile sind wir richtig gut drauf. Das sieht man auch auf dem Platz. Wir freuen uns auf jedes Spiel, es macht richtig Spaß. Wenn wir jetzt so weiterspielen, dann kann das richtig gut werden.“ Mit einem Sieg gegen Atalanta Bergamo könnten die Sachsen bereits die Weichen auf Halbfinale stellen. Damit wäre Leipzig im Titelrennen zweier Wettbewerbe in den letzten vier. Im DFB-Pokal-Halbfinale empfängt RB den 1.FC Union Berlin in gut zwei Wochen.