Europa-League-Viertelfinale komplett: Paarungen, Termine und Spielorte im Überblick

Das Viertelfinale der Europa League ist komplett, Nordrhein-Westfalen kann sich auf reizvolle Paarungen freuen. Nachdem Manchester United, der FC Kopenhagen, Inter Mailand und Schachtjor Donezk am Mittwoch die ersten Tickets für die Runde der letzten Acht gelöst hatten, zogen Bayer Leverkusen, der FC Sevilla, der FC Basel und die Wolverhampton Wanderers am Donnerstag nach. Nun geht es in die entscheidende und aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr eher ungewöhnliche Phase. So gibt es statt eines Hin- und eines Rückspiels nur noch eine Partie, die über das Weiterkommen entscheidet.