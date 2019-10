Europa League: Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Ohne Kevin Trapp reist die Eintracht nach Portugal und muss in der Patie Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den totalen Fehlstart in das nächste Europa-League-Abenteuer vermeiden. .

Die zweite Europa-League-Saison in Folge - erstmals seit 1993 spielt Eintracht Frankfurt wieder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren international mit - steht bislang unter keinem guten Stern. Das 0:3 gegen den FC Arsenal zum Start und die schwere Verletzung von Torhüter Kevin Trapp, der bis Vorrundenende nicht mehr eingesetzt werden kann, trüben die Stimmung bei den Hessen. Abwehrchef David Abraham wird nach Rückenbeschwerden am Donnerstag ebenfalls ausfallen. Aber: Auch der Gegner aus Portugal geht mit einer 0:2-Hypothek aus dem ersten Spiel bei Standard Lüttich in diese so wichtige Partie im Estadio D. Alfonso Henriques.

Bei Danny da Costa steht ein Einsatz auch auf der Kippe, der Außenverteidiger ist allerdings ebenso wie der gleichfalls angeschlagene Sebastian Rode mit nach Portugal gereist. SGE-Trainer Adi Hütter (49) will über das Mitwirken der beiden Leistungsträger so lange wie möglich warten. Makoto Hasebe hat sich beim 2:1-Auswärtserfolg bei Union Berlin in der Bundesliga eine Gehirnerschütterung zugezogen und muss ebenfalls passen. Es gibt leichtere personelle Puzzles als dieses für Adi Hütter.

Was erwartet die Eintracht in Portugal? Vitoria Guimaraes gehört hinter den beiden Lissaboner Klubs Benfica und Sporting, dem FC Porto und SC Braga zu den Top-Vereinen im Land des amtierenden Europameisters. Allerdings: Der Pokalsieg von 2013 ist der einzige große Titel, den der Verein zuletzt gewonnen hat. Echte Stars findet man bei Vitória Guimarães keine, dafür aber ein paar Spieler, die solche noch werden könnten. Etwa Lucas Evangelista. Der ehemalige brasilianische U20-Nationalspieler, der vor der Saison auf Leihbasis von Nantes kam, ist ein klassischer Zehner, trickreich, kreativ und mit gutem Spielverständnis.

Wie sehe ich das Spiel Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal live im TV oder Stream? Der zur RTL-Gruppe gehörende Sender NITRO zeigt Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt am Donnerstag ab 21 Uhr live und im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Marco Hagemann. Co-Kommentator ist Steffen Freund. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel ebenfalls live. Kommentator ist Jan Platte, ihm zur Seite sitzt Sebastian Kneißl als Experte. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Liveticker zum Spiel Vitoria Guimaraes gegen Eintracht Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

