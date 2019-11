Vorentscheidung in Gruppe J! In der Partie Wolfsberger AC gegen Gladbach am Donnerstag (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Graz gilt für beide Teams: Verlieren verboten. Die Wolfsberger wären bei einer Niederlage ausgeschieden, für die Borussia würden vor dem letzen Spiel zu Hause gegen Basaksehir Istanbul die Rechenspiele beginnen. ...

Das will man sich auf Gladbacher Seite ersparen. Die höchste Europapokal-Heimniederlage in der ruhmreichen Geschichte von Borussia Mönchengladbach kassierte man im Hinspiel gegen den Wolfsberger AC (0:4) - und nun will man Revanche nehmen gegen die Kärntener, die in Graz erstmals mit Interimstrainer Mohamed Sahli (41) in ein Europa-League-Spiel gehen. Der bisherige Coach Gerhard Struber hat den Holzpellet-Klub nach nicht einmal fünf Monaten in Richtung zweite englische Liga verlassen und coacht nun den FC Barnsley. Rund eine Million Euro Ablöse erhielten die Österreicher für diesen Trainerwechsel. Barnsley war 1997 bis 1999 auch der Klub des legendären Gladbacher Nicht-Bundesliga-Torhüter Lars Leese (50 / ,,Der Traumhüter")

Gladbach geht nicht nur wegen dieses Trainerwechsels unter den besseren Voraussetzungen ins Spiel. Die Borussia hat drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, der WAC nur zwei. Die Österreicher mussten zwei derbe 0:3-Klatschen hinnehmen: Gegen RB Salzburg in der heimischen Bundesliga und zuvor in der Europa League gegen Basaksehir. In ihrem ersten Heimspiel gegen die AS Rom blieben sie in ihrem Ausweichstadion Graz-Liebenau beim 1:1 allerdings ungeschlagen. ,,Wir wissen, was auf uns zukommt. Schließlich haben wir es selbst im ersten Spiel erfahren müssen. Das hatten wir uns damals natürlich anders vorgestellt. Aber in den vergangenen drei Partien haben wir uns in die Gruppe zurückgekämpft", sagt Gladbach-Kapitän Lars Stindl in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,unsere aktuelle Ausgangslage haben wir uns hart erarbeitet. Mit einem guten Spiel wollen wir den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen."

Dass Gladbach in Gruppe J noch eine Chance hat, liegt auch an Stindl. Er rettete mit dem 1:1 bei der AS Rom per Elfmeter in der Nachspielzeit möglicherweise den entscheidenden Punkt. Gegen die Römer und zuvor bei Basaksehir (1:1) sowie im Gladbacher Rückspiel gegen die AS Rom zeigte die Mannschaft von Trainer Marco Rose großartige Moral und erzielte stets in den letzten Spielminuten noch ein entscheidendes Tor. ,, Wir haben im Hinspiel gesehen, was einem die Favoritenrolle bringt. Davon halte ich nicht viel. Für uns geht es morgen darum, an unserer Ausgangssituation, für die wir seit dem ersten Spieltag hart gekämpft haben, weiter zu arbeiten in einem ganz schwierigen Spiel", erklärte Rose am Mittwoch, ,,wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen dagegenhalten und unsere Qualität auf den Platz bringen."

Wie sehe ich das Spiel Wolfsberger AC gegen Gladbach live im Stream und im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel Wolfsberger AC gegen Borussia Mönchengladbach am Donnerstag ab 18.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Uli Hebel. Experte: Der Wiener Ex-Profi Oliver Lederer. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Wird Wolfsberger AC gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Nein, aber RTL zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung der Partie FC Arsenal gegen Eintracht Frankfurt eine längere Zusammenfassung der Begegnung Wolfsberger AC gegen Gladbach sowie weiterer EL-Spiele im Free-TV.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! DAZN-Neukunden können das Spiel Wolfsberger AC gegen Gladbach in der Tat kostenfrei sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das EL-Spiel Wolfsberger AC gegen Gladbach bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Live-Ticker zum Spiel Wolfsberger AC gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.40 Uhr.