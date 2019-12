Auslosung für Europa-League-Zwischenrunde im Liveticker: Auf wen treffen Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg?

Dass allerdings auch vermeintlich lösbare Aufgaben wie Istanbul Basaksehir nicht immer solche sind, hatte zuletzt Borussia Mönchengladbach schmerzhaft erfahren. Das Team von Trainer Marco Rose musste nach einer Last-Minute-Niederlage gegen den türkischen Klub noch in der Gruppenphase die Segel streichen. Die Hinspiele der Zwischenrunde steigen am 20. Februar, die Rückspiele eine Woche später. Für das Achtelfinale ausgelost wird am 28. Februar.