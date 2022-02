RB Leipzig hat den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Cheftrainer Domenico Tedesco konnte fünf der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen, die einzige Niederlage war ein knappes 2:3 gegen den FC Bayern. Auch in Europa lief es, obwohl es nicht für das Weiterkommen in der Champions League reichte, gar nicht schlecht. Die roten Bullen besiegten den Premier-League-Tabellenführer Manchester City (2:1) und gewannen zudem furios mit 5:0 gegen den FC Brügge. Auch beim 2:2 gegen PSG punkteten die Sachsen. Diese Erfolge dürften den Leipzigern für das Duell mit Real Sociedad am Donnerstag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) Mut machen.

Real Sociedad fährt mit breiter Brust nach Leipzig. In der spanischen La Liga ist das Team von Cheftrainer Imanol Alguacil seit fünf Spielen ungeschlagen auf Platz sechs, gerade mal einen Punkt hinter dem Viertplatzierten FC Barcelona. In der Europa-League-Gruppenphase qualifizierte sich Real Sociedad als Zweiter hinter der AS Monaco für die Zwischenrunde. Besondere Hoffnungen ruhen auf Flügelflitzer Mikel Oyarzabal. Der spanische Nationalspieler erzielte in der laufenden Spielzeit acht Treffer in der Liga. Auch in der Europa League traf er in vier Spielen zwei Mal.