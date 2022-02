Im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde will RB Leipzig gegen Real Sociedad (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) das Ticket für das Achtelfinale buchen. Nach dem 2:2 im Hinspiel startet das Rückspiel faktisch bei null, da die Auswärtstorregel zu dieser Saison abgeschafft wurde. Vor dem Spiel im Baskenland tankten die Leipziger in der Bundesliga Selbstvertrauen. Gegen Hertha BSC gewann das Team von Trainer Domenico Tedesco überzeugend mit 6:1. Bester Mann war neben einem starken Dani Olmo einmal mehr Christopher Nkunku: Der 24 Jahre alte Franzose ist in der aktuellen Bundesliga-Saison pro Spiel durchschnittlich an einem Tor beteiligt und soll nun auch gegen die Basken den Unterschied machen.

