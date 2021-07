Premier League, La Liga und Co: Wann Europas Top-Ligen in die neue Saison starten

Nach der EM ist vor der neuen Saison: Am Sonntag endete das paneuropäische Turnier mit dem Finale im Londoner Wembley-Stadion und dem Triumph der Italiener . Schon jetzt sind viele Vereine in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Im deutschen Profi-Fußball geht es am 23. Juli mit dem Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga zwischen Absteiger FC Schalke 04 und dem Hamburger SV wieder los. Rund zwei Wochen später sind auch die Bundesliga-Klubs in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert (6. bis 9. August). Die Bundesliga-Saison startet eine Woche später am Freitagabend mit dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister FC Bayern (20.30 Uhr).

Doch wie sieht es eigentlich in den anderen europäischen Top-Ligen aus? So manch ein großer Klub musste über den Sommer erst einmal seine Wunden lecken. Die durch die Corona-Pandemie arg zusammengestauchte vergangene Saison brachte in vielen europäischen Ligen überraschende Titelträger hervor: In Italien brach Inter Mailand die Meister-Serie von Juventus Turin. In Spanien verwies Atletico Madrid den Stadtrivalen Real und den FC Barcelona auf die Plätze. Und in Frankreichs Ligue 1 konnte der OSC Lille überraschend Paris Saint-Germain verdrängen.

In der neuen Saison wollen die Favoriten ihre Vormachtstellung zurückerobern. Los geht es in den meisten Ligen Anfang August: Die La Liga startet am Freitag den 13. August, ebenso die holländische Eredivisie. In der Ligue 1 wie auch in der portugiesischen Liga NOS geht es schon am 8. August los. Die italienische Serie A startet hingegen erst am 22. August.