Europa statt 2. Bundesliga: HSV-Profi Özcan wechselt zu Istanbul Basaksehir

Der türkische Fußball-Nationalspieler Berkay Özcan kehrt nicht zum Zweitligisten Hamburger SV zurück. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wechselt der bisher nur ausgeliehene Mittelfeldakteur fest zu Basaksehir FK in die Türkei. Der 22-Jährige erhält beim türkischen Erstligisten aus Istanbul einen Vertrag bis 2024.

Özcan wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet und war im Winter der Saison 2018/2019 zum HSV gewechselt. Im vergangenen Sommer verlieh der HSV den Profi dann nach Istanbul. Dort kam er in dieser Saison in 14 Spielen der Süper Lig und 5 Europa League Partien zum Einsatz. Über die Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben. Verschiedenen Medienberichten zufolge dürfte diese jedoch höher liegen, als die 1,5 Millionen Euro, die der HSV dem VfB Stuttgart überwiesen hatte.