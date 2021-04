Europa-Träume erlaubt: Stuttgart setzt sich spät gegen Werder Bremen durch

Der VfB Stuttgart hat von Werder Bremen am Ostersonntag spät drei Punkte ins Nest gelegt bekommen. In einer lange ausgeglichenen Bundesliga-Partie am Nachmittag sorgte Bremens Ludwig Augustinsson erst spät mit einem Eigentor für den Stuttgarter Heimsieg (81.). Während die Gäste so den endgültigen Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller verpassten, dürfen die Stuttgarter sieben Spieltage vor Saisonende weiter auf die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb hoffen. Für die Schwaben war es zudem der 750. Sieg der Klub-Geschichte.

