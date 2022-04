"Europäischen Fußball retten": Barcelona-Präsident Laporta hält an Plänen für Super League fest 

Von der UEFA, die die Organisatoren zunächst von allen europäischen Klub-Wettbewerben ausschließen wollte, gibt es massiven Gegenwind. Präsident Aleksander Ceferin wird nicht müde, gegen die Super League zu schießen. Ceferin beschuldigte die betroffenen Klubs auf dem "Financial Times Business of Football"-Treffen Anfang März in London, den Krieg gegen die Ukraine als Ablenkung zu nutzen, um die Idee auf zweitem Wege durchzubringen. "Ich muss sagen, dass diejenigen, die über die Super League sprechen, nicht über Fußball sprechen. Ich habe die Nase voll von diesem Nicht-Fußball-Projekt", erklärte der UEFA-Boss. "Zuerst brachten sie ihre unsinnige Idee mitten in einer Pandemie auf den Markt. Jetzt kommen sie mit einer anderen Idee mitten in einem Krieg. Muss ich noch mehr über diese Leute sagen?"