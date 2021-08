Fix: Europameister Manuel Locatelli verlässt Sassuolo Calcio und wechselt zu Juventus Turin

Juventus Turin hat Europameister Manuel Locatelli verpflichtet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Sassuolo Calcio zum italienischen Rekordmeister. Wie Juve am Mittwoch mitteilte, wird Locatelli zunächst für zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 kostenlos ausgeliehen, anschließend besteht eine Kaufpflicht. Neben der fixen Ablösesumme von 25 Millionen wurden zusätzliche Bonuszahlungen von bis zu 12,5 Millionen Euro vereinbart.

Locatelli war einer der auffälligsten Spieler beim Titelgewinner während der Europameisterschaft. Bei Juve spielt er künftig mit seinen Auswahlkollegen Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini und Federico Chiesa zusammen. Zuletzt war der Mittelfeldakteur auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

Ronaldo-Zukunft ungewiss

Und was ist mit dem Mega-Star von Juventus? Die Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo ist indes immer noch nicht ganz geklärt. Immer wieder kursierten Gerüchte, dass der fünfmalige Weltfußballer Juve verlassen will. Auch eine Rückkehr nach Madrid wurde vermutet. Dies dementierte Real-Trainer Carlo Ancelotti allerdings erst vor kurzem. Ronaldo selbst äußerte sich am Mittwoch zu den Gerüchten. "Ich breche mein Schweigen, um zu sagen, dass ich es den Leuten nicht erlauben kann, mit meinem Namen herumzuspielen", ließ der 36-Jährige verlauten. "Ich bleibe auf meine Karriere und meine Arbeit fokussiert und bin auf alle Herausforderungen, die auf mich warten, vorbereitet. Alles andere ist nur Gerede."