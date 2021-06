Europameister Portugal mit breiter Brust vor Duell mit Deutschland: "Schlüsselspiel"

Titelverteidiger Portugal startet mit enormem Selbstbewusstsein in die EM-Kraftprobe gegen Deutschland. "Zwei der besten Mannschaften des Turniers stehen sich gegenüber", befand Innenverteidiger Ruben Dias vom englischen Meister Manchester City vor dem zweiten Gruppenspiel am Samstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) in München. "Wir kennen ihre Qualitäten, wir müssen uns aber nicht verstecken, wir haben auch unsere Waffen." Eine davon ist ohne Zweifel Superstar und Kapitän Cristiano Ronaldo, der aber noch nicht gegen Deutschland treffen konnte.

