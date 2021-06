Über 50 Jahre ist es her, dass Ungarn seinen größten Erfolg bei einer Europameisterschaft feierte: 1964 erreichten sie einen sensationellen dritten Platz. Nachdem man sich in der Qualifikation erst in den Play-off-Spielen für die EM 2020 durchsetzen konnte, erwischte die Mannschaft von Trainer Marco Rossi die wohl schwierigste Gruppe mit Weltmeister Frankreich , Europameister und Nations-League-Sieger Portugal und Deutschland - dem Weltmeister von 2014. Die drei Bundesliga-Legionäre Péter Gulácsi, Willi Orban (RB Leipzig) und Kapitän und Stürmer Ádám Szalai (Mainz) bilden das Grundgerüst der Mannschaft, die sich erst zum vierten Mal für eine EM-Endrunde qualifizierte. Der Start ins Turnier gegen Europameister Portugal wird vor knapp 65.000 Zuschauern in der ausverkauften Puskás Aréna in Budapest stattfinden (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Die Portugiesen reisen mit ordentlich Selbstbewusstsein zur EM an. Als amtierender Europameister und erster Nations-League-Sieger will die Mannschaft um Superstar und Kapitän Christiano Ronaldo den Erfolg von der EM 2016 wiederholen. Auf einen Akteur muss das Team von Trainer Fernando Santos aber verzichten: Außenverteidiger João Cancelo begab sich am Sonntag nach einem positiven Corona-Test direkt in Quarantäne. Für ihn nominierte Santos den U21-Nationalspieler Diogo Dalot (22) vom AC Mailand nach. Im Anschluss an das Spiel gegen die Ungarn wartet zunächst Deutschland auf die "Seleção" in München (19.6), bevor es wieder in Budapest zum Duell der Titelverteidiger kommt (23.6).