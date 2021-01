Am 11. Juni ist es soweit. Die Europameisterschaft 2021 startet mit einem Jahr Verspätung und Fans auf dem ganzen Kontinent erwarten das Turnier voller Vorfreude. Aufgrund der Corona-Pandemie und der kritischen Lage in einigen teilnehmenden Ländern wurde die EM 2021 um ein Jahr verschoben. Nun soll das Turnier in zwölf verschiedenen Ländern stattfinden. Läuft alles nach Plan, messen sich die prominenten Nationalteams von Deutschland, Frankreich, Spanien und Co. vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021, wenn das Finale im legendären Wembley-Stadium in London ausgetragen wird. Anzeige

EM-Termin: 11. Juni bis 11. Juli 2021 Um so gut wie möglich auf die EM 2021 vorbereitet zu sein, darf vor allem ein ausführlicher Spielplan für die Europameisterschaft 2021 nicht fehlen. Das Eröffnungspiel bestreiten die Türkei und Italien aus der Gruppe A. Für die deutsche Auswahl geht es erst vier Tage später am 15. Juni los - und zum Auftakt wartet gleich der amtierende Weltmeister Frankreich. Ein hartes Los, denn auch bei der EM 2021 gelten die Franzosen um Kylian Mbappé und Paul Pogba als großer Favorit. Alle Gruppen, alle Spiele und alle Termine gibt es hier in der Übersicht!

Doch das war nicht das einzige schwere Los für das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der Europameisterschaft 2021. Neben dem amtierenden Weltmeister muss Deutschland in der Gruppenphase gegen den amtierenden Europameister Portugal und den WM-Final-Gegner von 1954 aus Ungarn ran. Die deutsche Mannschaft wird am 15. Juni in der Münchner Alllianz-Arena in das EM-Turnier einsteigen. Einen Monat lang kämpfen die Landesauswahlen um den begehrten EM-Titel.