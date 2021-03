Jochen Breyer: Deshalb sollte die EM im Sommer in nur einem Land stattfinden

Nachdem meine Sportstudio-Dokumentation über Dietmar Hopp und die Ultras Samstag gesendet wurde, bereite ich die nächste Reportage vor – und es war noch nie so kompliziert. Denn: Es soll um die Euro in diesem Sommer gehen. Mein Plan war es, durch Europa zu reisen und in den verschiedenen Austragungsorten zu ergründen, was sich die Menschen von dieser paneuropäischen EM erhoffen, die ja dazu beitragen sollte, dass der Kontinent zusammenwächst. Nun habe ich zwei Probleme. Erstens: Es ist aktuell quasi unmöglich, durch Europa zu reisen. Und zweitens: Ich bin mir nicht sicher, welche Stadt am Ende wirklich noch Austragungsort ist.

