Wenige Monate vor der Europameisterschaft: Polen trennt sich von Nationaltrainer Jerzy Brzeczek

Jerzy Brzeczek ist nicht mehr Trainer der polnischen Nationalmannschaft . Der polnische Verband PZPN bestätigte am Montag, dass die Mannschaft ohne den 49-Jährigen in die unmittelbare Vorbereitung für die anstehende Europameisterschaft im Sommer geht. Einen Nachfolge-Kandidaten für Brzeczek, der den Cheftrainer-Posten der polnischen Auswahl nach dem WM-Aus 2018 von Adam Nawalka übernommen hatte, ließen die Polen ebenso offen, wie die Gründe für die Trennung.

Für die polnische Nationalmannschaft um Bayern-Star und Weltfußballer Robert Lewandowski beginnt ein knappes halbes Jahr vor der EM-Endrunde die Suche nach einem adäquaten Ersatz. Zuletzt hatten die Polen gegen Italien (0:2) und die Niederlande (1:2) zwei Nations-League-Partien in Serie verloren, in Liga A aber dank der vorherigen Erfolge gegen Bosnien die Klasse gehalten. Bei der EM sind die Polen in einer Gruppe mit Spanien, Schweden und der Slowakei.