"Sehr hohes Tempo": Stefanie Paul hält bei Cross-EM gut mit den Profis mit

Besonders auf den Passagen mit tiefem Sand hat Stefanie Paul bei der Radcross-Europameisterschaft in 's-Hertogenbosch unter lauter Profis einen starken Eindruck hinterlassen. Am Ende musste sich die Hannoveranerin aber mit Platz 25 von 26 zufrieden gegeben. "Es war einfach ein sehr hohes Tempo", so Paul.