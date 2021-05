Europapokal in Gefahr: AS Rom trennt sich zum Saisonende von Trainer Paulo Fonseca

Der italienische Erstligist AS Rom trennt sich zum Ende der Saison von seinem Trainer Paulo Fonseca. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der Klub steht derzeit auf dem 7. Tabellenplatz in der Serie A.

Ende April hatte Manchester United der Roma in der Europa League im Halbfinal-Hinspiel eine herbe 2:6-Niederlage zugefügt, danach mehrte sich die Kritik an dem 48 Jahre alten Portugiesen, der die Mannschaft am Donnerstag (21 Uhr/DAZN) in ein beinahe aussichtsloses Rückspiel führen wird.