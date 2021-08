Jorginho ist Europas Fußballer des Jahres - auch BVB-Star Haaland ausgezeichnet

Gewählt wurden die Kandidaten von den 24 Nationalmannschafts-Trainern der diesjährigen EM, den 80 Trainern, die in der letzten Saison in der Champions oder Europa League an der Seitenlinie standen sowie von 55 ausgewählten Journalisten. Sie durften jeweils drei Spieler wählen: Ihr persönlicher Platz eins erhielt in der Gesamtwertung fünf Punkte, Platz zwei drei Punkte und Platz drei einen Zähler.