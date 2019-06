Europaspiele: Leipziger Peter Kretschmer schrammt am Treppchen vorbei

Minsk. Ganz oben wollten sie stehen, doch die Siegerehrung schauten sich die Welt- und Europameister aus der Ferne an: Für das erfolgsverwöhnte Canadier-Duo Peter Kretschmer (27/SC DHfK) und Partner Yul Oeltze (25/Magdeburg) gab es am Mittwoch bei den 2. Europaspielen in Minsk über die olympischen 1000 Meter nur die Blechmedaille hinter Rumänien, der Ukraine und Russland. „Ich hätte lieber die Frage beantwortet, wie sich der nächste Sieg anfühlt. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Rennen. Aber die anderen waren heute einfach besser“, sagte „Kretsche“ zum enttäuschenden Abschneiden. Blick voraus. „Bis zur Weltmeisterschaft sind es noch acht Wochen und wir sind zuversichtlich, dass es dort wieder weiter nach vorn geht.“ Sportdirektor Jens Kahl erklärte: „Die beiden sind nach dem ersten Teil der Saison mit den Ranglisten und den Weltcups richtig geschlaucht. Man sah ihnen an, dass eigentlich der Akku leer ist und wir für die WM wieder ins tägliche Training finden müssen."

Derweil sorgten zwei andere DKV-Boote auf der Regattastrecke Zaslavl vor den Toren der weißrussischen Hauptstadt für Jubel. Olympiasieger Max Hoff und Jacob Schopf gewannen im Zweier-Kajak über 1000 Meter. Das „Generationen-Boot“ mit dem 36-jährigen Essener und dem 20-jährigen Berliner paddelte lange im Feld um die dritte und vierte Position mit und ließ sich von dem vorausgeeilten Boot aus Litauen nicht beirren. Denn beim fulminanten Finish der beiden Deutschen ab der 200-m-Marke konnte kein Konkurrent mehr mithalten. Ausnahmeathlet Sebastian Brendel (Potsdam) holte Bronze im Einer-Canadier über 1000 Meter. Vierte wurden Jasmin Fritz/Steffi Kriegerstein (Magdeburg/Dresden) über 500 Meter.

"Alles in allem sind wir zufrieden. Natürlich war es ein Wettkampf mit Ups and Downs, aber ich sehe das Gesamtergebnis positiv“, meinte DKV-Präsident Thomas Konietzko. „Beeindruckt hat mich der Herren-Zweier, die auf den Punkt genau wussten, wann sie angreifen müssen und es dann perfekt zu Ende gebracht haben. Basti kann sich über Bronze freuen. Er wird jetzt weiter an seiner Form arbeiten und zur WM zurückkommen. Da bin ich mir sicher.“

Gleich zwei Medaillenchancen besitzt am Donnerstag Leipzigs Olympiasiegerin Tina Dietze. Die 31-jährige LVB-Paddlerin greift am Vormittag zunächst mit dem Kajak-Vierer über 500 Meter an, zwei Stunden später fährt sie mit Franziska John im K2 die Sprintdistanz (gestern Vorlauf-Sieg mit schnellster Zeit insgesamt).

