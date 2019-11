50 Jahre nach Olympia: European Championships 2022 finden in München statt

50 Jahre nach der Austragung der Olympischen Spiele in München bekommt die bayerische Landeshauptstadt mit den European Championships wieder ein sportliches Großereignis. Vom 11. bis zum 21. August 2022 kämpfen Athletinnen und Athleten in mindestens sechs Europameisterschaften um Medaillen. Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon wurden von der Dachorganisation der European Championships am Dienstag bestätigt.

Im Gegensatz zu den ersten European Championships 2018 in Berlin und Glasgow fehlen nach derzeitigem Stand die Schwimmer. Medienberichten zufolge soll es Differenzen bei den finanziellen Vorstellungen für eine Teilnahme des Europäischen Schwimmverbandes gegeben haben. Weitere Sportarten könnten aber in München noch hinzukommen.

Standort ein Plus in Sachen Umweltfreundlichkeit

Über der Veranstaltung, die auf über 4000 Athletinnen und Athleten ausgelegt ist, soll das Schlagwort Nachhaltigkeit stehen. Es werde nur die bereits vorhandene Infrastruktur genutzt, „um die Auswirkungen auf die Stadt und ihre Umgebung so gering wie möglich zu halten. Genauso sind die kurzen Wege zwischen den Austragungsstätten und die gute Verbindung zwischen Olympiapark und Münchner Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein Plus in Sachen Umweltfreundlichkeit“, hieß es von Seiten der Olympiapark GmbH.

Innenminister Seehofer: "Sportereignis der Spitzenklasse"

„Die European Championships 2022 sind ein Sportgroßereignis der Spitzenklasse. Die Entscheidung für München ist ein großer Erfolg für den deutschen Sport“, erklärte der auch für den Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer. Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann erhofft sich von der Mehrfach-EM "nicht nur einen kräftigen Impuls für den Breiten- und Leistungssport. So ein großes internationales Sportfest beflügelt vor allem auch das ehrenamtliche Engagement für und in Sportarten, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen wie der Fußball", erklärte er.

2018 war das neue Format der European Championships mit zeitgleich ausgetragenen Europameisterschaften vor allem für das Fernsehen ein Erfolgsmodell gewesen. Fast eine Milliarde Zuschauer lockte damals das Spektakel vor die Bildschirme. Das Event soll dem Breitensport eine größere Öffentlichkeit verschaffen. Die Mehrfach-EM 2022 soll rund 130 Millionen Euro kosten, von denen sich 100 Millionen Euro die Stadt München, der Freistaat Bayern und der Bund teilen.

