Leipzig Kings: Keine Spieler, keine Spielstätte, aber Ligaauftakt am 20. Juni in Berlin

Hamburg. Die neu gegründete European League of Football (ELF) hat den Spielplan und die Klasseneinteilung für ihre Premierensaison bekanntgegeben. Das erste Livespiel sollen am 20. Juni (15 Uhr) die Hamburg Sea Devils und die Frankfurt Galaxy bestreiten. Ebenfalls am 20. Juni empfängt Berlin Thunder die Leipzig Kings. Schon am 19. Juni spielen die Barcelona Dragons gegen Stuttgart Surge sowie der polnische Vertreter Panthers Wroclaw gegen die Cologne Centurions. Anzeige

Spielplan soll Vorhaben „greifbarer“ machen

„Wir haben in den vergangenen Monaten sehr hart gearbeitet, um die European League of Football aufzubauen“, sagt Liga-Chef Patrick Esume. „Und vor uns liegt weiterhin eine intensive Zeit. Aber mit der Bekanntgabe des Spielplans wird das alles noch ein großes Stück greifbarer, realistischer.“

An der Realisierbarkeit des Projektes Leipzigs Kings bestehen indes vor Ort weiter Zweifel. Bisher ist lediglich bekannt, dass Fred Armstrong als Head-Coach und Michael Birdsong als Quarterback das Team führen sollen, das laut dem veröffentlichten Plan am 3. Juli sein erstes Heimspiel bestreiten würde. Nur wo? Die Bekanntgabe einer Spielstätte ist bisher immer noch nicht erfolgt. "Das wird zeitnah angekündigt", antwortete der Twitter-Account der Kings am Dienstag auf eine entsprechende Frage eines Nutzers. Als mögliche Heimstätte wird in Medien das Bruno-Plache-Stadion gehandelt. Hausherr dort ist Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig, der die Gerüchte bis dato nicht bestätigen wollte. Neben einer Möglichkeit zum Austragen der Heimspiele bräuchten die Kings aber wohl auch einen Trainingsplatz mit entsprechendem Funktionsgebäude, kurz, eine echte Homebase, sofern die Profis nicht fertig umgezogen zu den Einheiten erscheinen wollen.

Das wird zeitnah angekündigt. ✌🏼 — Leipzig Kings (@LeipzigKings) 20. April 2021

Außerdem: Der Kader eines Teams soll laut ELF 50 Akteure umfassen, den beim Football bekanntlich recht umfangreichen Staff nicht mitgerechnet. Bisher ist mit Birdsong lediglich ein Akteur bekannt. Fehlen also noch 49 weitere. Die müssten aber im Grunde nicht nur binnen Tagen gefunden und vertraglich gebunden werden, sondern auch ganz praktisch das Training aufnehmen. Denn um aus einer völlig neu zusammengewürfelten losen Ansammlung von 50 Einzelspielern ein Team zu formen, braucht es Zeit. Zumal die Sportart taktisch äußerst anspruchsvoll ist. Das so genannte Playbook mit den individuell verschiedenen Spielzügen, die die Akteure drauf haben müssen, ist dick. Die Fragezeichen in Sachen Leipzig Kings sind mithin große. Zum Vergleich: ELF-Konkurrent Hamburg nahm am vergangenen Freitag das Training auf.

Endspiel im September

Planerisch ist hingegen alles geklärt. Berlin, Hamburg, Leipzig und Wroclaw bilden die Nord-, Barcelona, Frankfurt, Köln und Stuttgart die Südgruppe. Aus jeder Staffel qualifizieren sich nach zehn Vorrundenspielen jeweils zwei Teams für die Halbfinals, die am 11. und 12. September gespielt werden sollen. Das Endspiel ist für den 26. September vorgesehen. Den Austragungsort will die ELF in Kürze benennen.

Jedes Team bestreitet Hin- und Rückspiele gegen die Mannschaften aus der eigenen Gruppe sowie gegen zwei Clubs aus der Parallelstaffel. Fest steht, dass das Livespiel bei ProSieben Maxx immer sonntags um 15 Uhr beginnt. Für die übrigen Partien werden die Kickoff-Zeiten noch veröffentlicht.

Das ist der Spielplan der Leipzig Kings: